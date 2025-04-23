В Госдуму внесут законопроект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры

Ряд депутатов вносят в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду, если они не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке.
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