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«Милан» начал переговоры с «Зальцбургом» по Павловичу. Защитник провел 3 матча на Евро за Сербию

«Милан» начал переговоры с «Зальцбургом» по Павловичу. Защитник провел 3 матча на Евро за Сербию

Итальянский клуб начал переговоры с «Зальцбургом» о подписании 23-летнего центрального защитника. Футболист провел три матча в стартовом составе за сборную Сербии на Евро-2024.

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