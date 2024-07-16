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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Осужденному за драку на Старом базаре Михаилу Старцеву смягчили наказание

Осужденному за драку на Старом базаре Михаилу Старцеву смягчили наказание

Оставшуюся часть срока ему заменили исправительными работами В 2022 году участник смертельной драки на Старом базаре в Барнауле Михаил Старцев был приговорен к шести годам колонии строгого режима с выплатой по миллиону рублей каждому члену семьи погибшего – это 4 млн рублей.

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