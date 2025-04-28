Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Людмила Феденюк
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Чем русская «Смута» лучше чешской «Кингдом Кам Деливеранс II»

Чем русская «Смута» лучше чешской «Кингдом Кам Деливеранс II»

Если вы всё пропустили, очень коротко. Пару лет назад государство выделило около 1 млрд рублей на создание патриотической видеоигры по истории России.

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