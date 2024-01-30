Нагачевский: «Внешние партнеры блокировали тендер на строительство новой тюрьмы»

Новая современная тюрьма в Молдове не строится до сих пор, поскольку интерес к этому проекту проявляют разные экономические группы, пытающиеся использовать для борьбы другие формулы, нежели сам конкурс, и внешние партнеры блокировали тендер, чтобы противостоять коррупционным интересам.