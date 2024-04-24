Петрозаводчане боятся сгореть, не дожив до расселения

На Бесовецкой вновь подожгли пустующий дом. Граждане возмущены бездействием власти Текст и фото: Антонина Кябелева 23 апреля около десяти часов вечера в Петрозаводске на улице Бесовецкая вновь вспыхнул деревянный дом.
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