МОСКВУ ОСНОВАЛИ КАЗАХИ? КТО И ЗАЧЕМ КОВЕРКАЕТ ИСТОРИЮ РОССИИ

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаПодписатьсяМОСКВУ ОСНОВАЛИ КАЗАХИ? КТО И ЗАЧЕМ КОВЕРКАЕТ ИСТОРИЮ РОССИИФОТО: БАРАНОВ ВЛАДИМИР/GLOBALLOOKPRESS Народ, который не знает своей истории, обречён на вымирание.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр КотовЧурки хохлам еще помогали черное море копать. Сам видел.Ответить17 час.Александр АлександровДебилизм в Азии крепчает!!!Ответить15 час.Виктор ГалкинИх надо обратно вернуть, в семнадцатый век.Ответить8 час.
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