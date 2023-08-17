БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Александр Александров
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МОСКВУ ОСНОВАЛИ КАЗАХИ? КТО И ЗАЧЕМ КОВЕРКАЕТ ИСТОРИЮ РОССИИ

МОСКВУ ОСНОВАЛИ КАЗАХИ? КТО И ЗАЧЕМ КОВЕРКАЕТ ИСТОРИЮ РОССИИ

ФОТО: БАРАНОВ ВЛАДИМИР/GLOBALLOOKPRESS Народ, который не знает своей истории, обречён на вымирание.

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Комментарии
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Александр Котов
Чурки хохлам еще помогали черное море копать. Сам видел.
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17 час.
Александр Александров
Дебилизм в Азии крепчает!!!
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15 час.
Виктор Галкин
Их надо обратно вернуть, в семнадцатый век.
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8 час.

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