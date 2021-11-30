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Голос Мордора: Запад легко ввести в состояние шока

Голос Мордора: Запад легко ввести в состояние шока

Британский журналист Джонатан Димблби сделал неожиданное открытие, которому посвятил целую книгу. Книга называется «Барбаросса», а открытие заключается в том, что оказывается, не высадка союзников в Нормандии, а разгром на Восточном фронте, стал решающим фактором для поражения нацистов во Второй мировой войне Джонатан Димблби специально изучал историю Второй Мировой войны, по документам, всевозможным источникам, пытаясь абстрагироваться от принятого в западном обществе нарративе, что решающий удар по гитлеровскому режиму был нанесён именно в Западной Европе войсками союзников по антигитлеровской коалиции.

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