Подборка полезных хитрости и советов, которые точно приходятся при выполнении малярных работ

﻿﻿Всем привет! При выполнении малярных работ часто сталкиваешься с трудностями и неудобствами, которые значительно замедляют процесс и, более того, могут сказаться на качестве конечного результата! И сегодня я подготовил небольшую подборку полезных хитростей и советов, которые могут значительно облегчить вашу работу и ускорить рабочий процесс! :) Подставка для кисточки Чтобы временно поставить кисть и ничего не испачкать, можно взять 4 пластиковые ленты и прикрепить их к нижней части щетки, как показано на картинке ниже, а затем, оставив прибл.