Украинские Госуслуги не справились с трафиком из-за Евровидения

REUTERS/Yara Nardi/File Photo На Украине после начала голосования за финалистов отбора на музыкальный конкурс Евровидение произошел сбой в работе приложения минцифры "Дие", сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров, передает украинское издание "Страна".