Украинские Госуслуги не справились с трафиком из-за Евровидения

REUTERS/Yara Nardi/File Photo На Украине после начала голосования за финалистов отбора на музыкальный конкурс Евровидение произошел сбой в работе приложения минцифры "Дие", сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров, передает украинское издание "Страна".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии