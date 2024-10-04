Это чё это?.. начинает действовать российская власть и российские законы?

Алексей Горшков

Очень всё сложно...Но похоже, что статья - ЗАКАЗНАЯ !!! Схватились олигархи - скажем так - "старорусские" с "новорусскими", и статья - заказ "старорусских", в борьбе за имущество новых регионов России обвиняющих в "украинстве" "новорусских". Это лишь моё предположение, но это надо учитывать компетентным органам! Вообще - размолвки в высших кругах нашей власти выгодны ИЗВЕСТНО КОМУ !!! Всегда - изучая подобные статьи, я думаю: "А не могла ли она появиться в 404-й или в какой другой "контрафеерге"?" Эта ОПРЕДЕЛЁННО МОГЛА !!!