Зараза украинства С нетерпением ждём много захватывающих кулстори, истерик, арестов. Бережём барабанные перепонки, ибо акустические колебания от визга будут достигать ультразвука.
Это чё это?.. начинает действовать российская власть и российские законы?
Комментарии
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Алексей Горшков
Очень всё сложно...Но похоже, что статья - ЗАКАЗНАЯ !!! Схватились олигархи - скажем так - "старорусские" с "новорусскими", и статья - заказ "старорусских", в борьбе за имущество новых регионов России обвиняющих в "украинстве" "новорусских". Это лишь моё предположение, но это надо учитывать компетентным органам! Вообще - размолвки в высших кругах нашей власти выгодны ИЗВЕСТНО КОМУ !!! Всегда - изучая подобные статьи, я думаю: "А не могла ли она появиться в 404-й или в какой другой "контрафеерге"?" Эта ОПРЕДЕЛЁННО МОГЛА !!!
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9 час.
T EA
Что за сука Пригожина решила заплевать!? Хотя по заголовку "это чё это" можно было уже понять уровень писаки. Только настроение испоганил, гнида.
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8 час.
Nikolia Vovchenko
А,вы постарайтесь найти по ссылке автора статьи и сразу всё станет на место...Оно из страны 404 и множество статей у него на мове
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4 час.
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