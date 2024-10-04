ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Кошмар
    Вот как раз Алтайцев и ты пытались тут представить наших моряков нарушителями границы. Поэтому вы оба и есть провокат...Ларс, там русские...
  • Наталья Волкова
    Да этим госдумцам один хрен, они свое наворовали, запасные аэродромы есть, какая разница, кто на них батрачить будетПо пожару в Хабар...
  • Наталья Волкова
    Кто нанял таких рукожопых специалистов, тот пусть и отвечает. Или у нас наниматели из верхов, нами руководят и им все...По пожару в Хабар...

Это чё это?.. начинает действовать российская власть и российские законы?

Это чё это?.. начинает действовать российская власть и российские законы?

Зараза украинства С нетерпением ждём много захватывающих кулстори, истерик, арестов. Бережём барабанные перепонки, ибо акустические колебания от визга будут достигать ультразвука.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Очень всё сложно...Но похоже, что статья - ЗАКАЗНАЯ !!! Схватились олигархи - скажем так - &quot;старорусские&quot; с &quot;новорусскими&quot;, и статья - заказ &quot;старорусских&quot;, в борьбе за имущество новых регионов России обвиняющих в &quot;украинстве&quot; &quot;новорусских&quot;. Это лишь моё предположение, но это надо учитывать компетентным органам! Вообще - размолвки в высших кругах нашей власти выгодны ИЗВЕСТНО КОМУ !!! Всегда - изучая подобные статьи, я думаю: &quot;А не могла ли она появиться в 404-й или в какой другой &quot;контрафеерге&quot;?&quot; Эта ОПРЕДЕЛЁННО МОГЛА !!!
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9 час.
T EA
Что за сука Пригожина решила заплевать!? Хотя по заголовку &quot;это чё это&quot; можно было уже понять уровень писаки. Только настроение испоганил, гнида.
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8 час.
Nikolia Vovchenko
А,вы постарайтесь найти по ссылке автора статьи и сразу всё станет на место...Оно из страны 404 и множество статей у него на мове
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4 час.

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