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Мировое обозрение

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Зеленский начал угрожать международной авиации из-за дронов над Россией

Зеленский начал угрожать международной авиации из-за дронов над Россией

Владимир Зеленский в очередном видеообращении предупредил международные авиакомпании о рисках полетов над территорией России.

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