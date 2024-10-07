Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, отметив, что вместе получится наметить перспективные направления сотрудничества, которые отвечают современным вызовам.
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