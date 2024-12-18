Кадровый голод

Виктор Ершов

Пока такие граждане России, как в конкретном случае, тот, который занимает кресло Министра труда будет формировать такую политику, никакие Орешники не помогут. И наше падение в тар- тарары будет быстрее собственного свиста. Или может быть уже такая цель поставлена, а мы т. е. те кто 50 лет ковали могущество Отчизны, чего то не знаем. Сомнения терзают.