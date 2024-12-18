Кадровый голод

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Виктор Ершов
Пока такие граждане России, как в конкретном случае, тот, который занимает кресло Министра труда будет формировать такую политику, никакие Орешники не помогут. И наше падение в тар- тарары будет быстрее собственного свиста. Или может быть уже такая цель поставлена, а мы т. е. те кто 50 лет ковали могущество Отчизны, чего то не знаем. Сомнения терзают.
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18 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
В первую очередь надо ввести налог на политиков, чиновников, глав, топ менеджеров и среднее звено, финансистов, банкиров, страховщиков, общественных деятелей и т.д. Тех дармоедов которые не участвуют в реальном секторе экономики...
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14 час.
Рудольф Рагозин
Хороший прогрессивный, не имитационный, налог и вопрос будет решаться. Промедление с этим плодит все новые и новые проблемы. До полного тупика и окончательной потери реальной экономики.
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12 час.

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