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FiNE NEWS

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Британский журнал Spectator критикует планы Зеленского по победе над Россией

Утверждения журнала Spectator Британский журнал Spectator, опубликовал статью, в которой утверждается, что Украина проигрывает конфликт с Россией, а президент Владимир Зеленский пребывает в заблуждении относительно шансов на победу.

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