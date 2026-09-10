Север Столицы
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Север Столицы

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Сергей Собянин: пассажиры МЦД-4 за три года совершили свыше 265 миллионов поездок

Сергей Собянин: пассажиры МЦД-4 за три года совершили свыше 265 миллионов поездок

За три года на МЦД-4 совершили более 265 миллионов поездок. Самый протяженный диаметр связал ТиНАО с Балашихой и стал частью транспортной системы столицы.

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