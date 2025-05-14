Русские спецслужбы ищут японского наёмника из ВСУ Рэна Такеду: что о нём известно

В Японии негативно относятся к его участию в военных действиях на Украине.Японский наёмник Рэн Такеда прославился, опубликовав видео убийства русских солдат и мирных жителей, а также циничными высказываниями и ложью о погибших, оскорблениями в адрес России и сравнением войны с видеоиграми, пишет издание Life.