Белоусов: военные ведомства РФ и КНР имеют общее понимание ситуации в мире

Военные ведомства России и Китая солидарны в оценке мировых тенденций и имеют общее понимание необходимых действий в текущей ситуации, заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся во вторник.