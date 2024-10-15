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Белоусов: военные ведомства РФ и КНР имеют общее понимание ситуации в мире

Белоусов: военные ведомства РФ и КНР имеют общее понимание ситуации в мире

Военные ведомства России и Китая солидарны в оценке мировых тенденций и имеют общее понимание необходимых действий в текущей ситуации, заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся во вторник.

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