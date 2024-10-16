Новая школа для 1100 детей появится в Приморском районе Петербурга

Здание будет включать учебные блоки от трех до четырех этажей В Приморском районе Санкт-Петербурга, в рамках соглашения с городскими властями, Setl Group приступает к строительству современной общеобразовательной школы, рассчитанной на обучение 1100 детей.
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