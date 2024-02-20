«Соллерс» приступает к локализации производства компонентов систем безопасности

Дочернее общество ПАО «СОЛЛЕРС» - ООО «Компоненты Системы Безопасности» - получило льготный заем в размере 1,2 млрд рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на локализацию производства компонентов систем пассивной безопасности.
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