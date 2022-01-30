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Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Фортитудо», «Варезе» примет «Тренто» и другие матчи

В воскресенье, 30 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут 6 матчей. Лидер чемпионата «Милан» дома сыграет с «Фортитудо», «Варезе» примет «Тренто».

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