Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Фортитудо», «Варезе» примет «Тренто» и другие матчи

В воскресенье, 30 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут 6 матчей. Лидер чемпионата «Милан» дома сыграет с «Фортитудо», «Варезе» примет «Тренто».
Популярные статьи
- Туктамышева о сборах в Красноярске: «Не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные»
- Илья Яшин: «Единой России» очень выгодно набирать спортсменов. Депутаты-спортсмены оказываются самыми послушными и одиозными»
- Судья, которого Медведев назвал «маленькой кошкой», выложил сторис с котом-гифкой и песней «Дикая кошка»
Свежие комментарии