Мина ТМ-62: ФСБ задержала в Горловке мужчину при попытке подрыва военнослужащих В Горловке ФСБ задержала местного жителя.
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