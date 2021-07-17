Мурашко дал совет вакцинированным, у которых долго держится температура

Телеканал 360°ПолитикаМурашко дал совет вакцинированным, у которых долго держится температураЕсли после прививки от коронавируса температура держится более 24-36 часов, то нужно обратиться к врачу.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновЛучше бы этот Мурашко сказал что делать когда понял, что заболел. Температура 38* и нужно идти в больницу. Сдал тест положительный. А идти нужно для назначения терапии. И сколько их таких бродит по городу попутно заражая людей, а все кругом борются!Комментировать
Свежие комментарии