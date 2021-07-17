Телеканал 360°

162 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Колесов
    новая ТаракановаТихановская призв...
  • Белый Белый
    Собирают силы в кулак.Участие США в вое...
  • Анатолий Селиванов
    черт возьми - что лучше всех мигрантов полностью прописать и сделать гражданами РФ - Нет Ненадо - так быстро преврат...В МВД заявили о н...

Мурашко дал совет вакцинированным, у которых долго держится температура

Мурашко дал совет вакцинированным, у которых долго держится температура

Если после прививки от коронавируса температура держится более 24-36 часов, то нужно обратиться к врачу.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Геннадий Бережнов
Лучше бы этот Мурашко сказал что делать когда понял, что заболел. Температура 38* и нужно идти в больницу. Сдал тест положительный. А идти нужно для назначения терапии. И сколько их таких бродит по городу попутно заражая людей, а все кругом борются!

Картина дня

наверх