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Вышел сентябрьский номер «Вестника экономического правосудия»

Регресс между лицами, совместно причинившими вред и признанными банкротами, правовая идентификация фактического контроля бенефициарного владельца, заранее оцененные убытки как исключительная неустойка — эти и другие темы исследуют авторы в новом выпуске «ВЭП».

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