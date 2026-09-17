Вышел сентябрьский номер «Вестника экономического правосудия»

Регресс между лицами, совместно причинившими вред и признанными банкротами, правовая идентификация фактического контроля бенефициарного владельца, заранее оцененные убытки как исключительная неустойка — эти и другие темы исследуют авторы в новом выпуске «ВЭП».
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