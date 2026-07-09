Празднование юбилейного Дня независимости США превратилось в межпартийную «войну патриотизма»

Празднование юбилейного Дня независимости превратилось в межпартийную «войну патриотизма» в США. На фоне избирательной кампании в рамках промежуточных выборов в Конгресс республиканцы и демократы говорят не о сплочении нации, а соревнуются за «статус» истинных американцев.
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