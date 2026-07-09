НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

76 подписчиков

Празднование юбилейного Дня независимости США превратилось в межпартийную «войну патриотизма»

Празднование юбилейного Дня независимости США превратилось в межпартийную «войну патриотизма»

Празднование юбилейного Дня независимости превратилось в межпартийную «войну патриотизма» в США. На фоне избирательной кампании в рамках промежуточных выборов в Конгресс республиканцы и демократы говорят не о сплочении нации, а соревнуются за «статус» истинных американцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии