Любопытно, однако

73 064 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vera Dobryagina
    Один дурак сказал, другой повторил. Заняться нечем?Путин и сверхъест...
  • анатолий андреев
    Дааа! Шакалы губернаторские гадко отреагировали!!В Курске повесили...
  • Гаражный кооператив ЛАДА
    Слышь ты! Скиф Туран! Во первых - ты не скиф. Последний скиф кони двинул лет так 700 - 800 назад минимум. Во вторых -...Иосиф Сталин: в с...

У российских "ястребов" тоже небольшой профит - "Донбасс наш"

Прогноз Озвучили прогноз (https://t.me/mig41/12340) на ближайшие месяцы на тот случай, если у Москвы с Вашингтоном "большой договорняк": 1) Выход Украины из Минских соглашений2) В ответ на это признание Россией ДНР и ЛНР3) Официальный ввод российских войск в ДНР и ЛНР4) Блекло-формальный, исключительно в виде секторальных и персональных санкций, ответ США и НАТО на "российскую агрессию"5) Байден заявляет, что остановил наступление Путина от Киева до Таллина и предотвратил большую войну в Европе6)У российских "ястребов" тоже небольшой профит - "Донбасс наш"  Ну, в принципе, можно согласиться.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх