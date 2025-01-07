Российские военные уничтожили укрепление и пехоту ВСУ в районе Часова Яра

Российский расчёт беспилотников "Молния" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ уничтожил с помощью БПЛА укрепления и пехоту ВСУ в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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