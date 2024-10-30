Почему у наших бабушек чугунные сковороды никогда не ржавели: они знали один секрет

Чугунные сковороды имелись в «арсенале» еще у наших мам и бабушек.Без нее было бы сложно приготовить многие кулинарные шедевры: среди преимуществ этой посуды такие качества, как способность долго сохранять тепло, равномерно прогревать продукты и не позволять им пригорать.
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