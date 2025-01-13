Ильшат Аминов: Взрывной рост инфополя ставит перед СМИ новые задачи

Председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати. «Сегодня праздник всех, кто не жалеет душу и талант для того, чтобы в любое время читатели, зрители, слушатели получили самые свежие новости, нашли в бесконечном информационном потоке ответы на все свои вопросы.
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