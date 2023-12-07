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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Строителям федеральной трассы М-12 «Восток» в Нижнем Новгороде вновь задержали зарплату

Строителям федеральной трассы М-12 «Восток» в Нижнем Новгороде вновь задержали зарплату

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря, ФедералПресс. Гострудинспекция в Нижегородской области снова выявила задолженность по заработной плате перед 114 работниками ООО «СиАрСиСи Рус», которые строят автодорогу М-12 «Восток».

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