Строителям федеральной трассы М-12 «Восток» в Нижнем Новгороде вновь задержали зарплату

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря, ФедералПресс. Гострудинспекция в Нижегородской области снова выявила задолженность по заработной плате перед 114 работниками ООО «СиАрСиСи Рус», которые строят автодорогу М-12 «Восток».
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