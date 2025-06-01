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Закон, порядок, государство

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Дошколята и дети сотрудников органов внутренних дел посетили музей истории МВД по Республике Марий Эл в День защиты детей

Для воспитанников детского сада «Обыкновенное чудо» и детей сотрудников полиции организованы экскурсии заместителем начальника отдела полиции № 2 столичного Управления МВД Аленой Немцевой и заместителем начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Марий Эл Иваном Бурхановым.

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