Трасса Курск-Рыльск перекрыта из-за атак ВСУ: ситуация на границе с Украиной сегодня, 28 августа

На этом фоне советник главы Курской области не исключил вероятности эвакуации из Курска. Трасса Курск-Рыльск перекрыта из-за атак ВСУ ВСУ предпринимают активные попытки атаковать с помощью FPV-дронов гражданскую трассу Курск-Рыльск.
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