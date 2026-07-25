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Илон Маск объяснил, почему SpaceX отказалась от углеродного волокна и выбрала нержавеющую сталь для Starship

Илон Маск объяснил, почему SpaceX отказалась от углеродного волокна и выбрала нержавеющую сталь для Starship

Нержавеющая сталь оказалась дешевле, надежнее и лучше подходит для полетов в космосИлон Маск опубликовал видеозапись, в которой он рассказал, почему при разработке Starship компания SpaceX отказалась от корпуса из углеродного волокна в пользу нержавеющей стали.

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