«Рухнула спиной на пол»: Лайма Вайкуле потеряла равновесие на сцене в Юрмале — ее спасли танцоры

Вайкуле упала на сцене во время концерта в Юрмале Во время выступления на втором дне фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 71-летняя певица Лайма Вайкуле оступилась и упала на спину прямо в окружении артистов массовки.
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