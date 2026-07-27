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«Рухнула спиной на пол»: Лайма Вайкуле потеряла равновесие на сцене в Юрмале — ее спасли танцоры

«Рухнула спиной на пол»: Лайма Вайкуле потеряла равновесие на сцене в Юрмале — ее спасли танцоры

Вайкуле упала на сцене во время концерта в Юрмале Во время выступления на втором дне фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 71-летняя певица Лайма Вайкуле оступилась и упала на спину прямо в окружении артистов массовки.

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