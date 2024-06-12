Имя ему - Легион! Игровое безумие. Lenovo Legion Y90 не включается

﻿﻿Сначала фотокарточка с ценником телефона И его предыстория Вот что осуждает большинство специалистов с опытом 10+ лет (не опыт, а опыт, это другое) по поводу процента выгорания, но они явно не знают, что процессор в телефоне - самое главное.