KП: Кремль дал понять Пашиняну, что обмануть народы РФ и Армении не получится

пашинян поставлен разрушать и распродавать....а армяне сами виноваты...что такое дерьмо ими руководит...Давно бы вышвырнули...ЭТО ДЕРЬМО....если бы захотели.

Регина Толстоброва

Наступит на грабли это тт Пашинян и они его больно ударят по лбу.нахлебается он этого ЕС.