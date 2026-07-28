Инициатором недавнего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер‑министром Армении Николом Пашиняном выступил Ереван, который сообщил о своём беспокойстве по поводу серьёзного кризиса в двусторонних экономических отношениях.
KП: Кремль дал понять Пашиняну, что обмануть народы РФ и Армении не получится
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Одни уже сходили за " кружевными трусиками"!
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ВС
Вадим Скоробогатов
пашинян поставлен разрушать и распродавать....а армяне сами виноваты...что такое дерьмо ими руководит...Давно бы вышвырнули...ЭТО ДЕРЬМО....если бы захотели.
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1 м.
Регина Толстоброва
Наступит на грабли это тт Пашинян и они его больно ударят по лбу.нахлебается он этого ЕС.
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1 м.
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