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KП: Кремль дал понять Пашиняну, что обмануть народы РФ и Армении не получится

Инициатором недавнего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер‑министром Армении Николом Пашиняном выступил Ереван, который сообщил о своём беспокойстве по поводу серьёзного кризиса в двусторонних экономических отношениях.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Одни уже сходили за &quot; кружевными трусиками&quot;!
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1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
пашинян поставлен разрушать и распродавать....а армяне сами виноваты...что такое дерьмо ими руководит...Давно бы вышвырнули...ЭТО ДЕРЬМО....если бы захотели.
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1 м.
Регина Толстоброва
Наступит на грабли это тт Пашинян и они его  больно ударят по лбу.нахлебается он  этого ЕС.
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1 м.