Представитель Сербии Петкович сообщил о силовом захвате албанцами муниципалитета в Косово

Албанцы, проживающие на территории Косово, с помощью насильственных методов свергли действующее руководство в сербском муниципалитете.
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