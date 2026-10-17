Парадокс: Ряд отраслей загибается — но наибольшая нужда в кадрах там, где работы становится меньше

Набрали на стройки индусов — теперь прорабам требуются переводчики, вот вам и новые вакансии Георгий Смирнов Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Материал комментируют: Никита Масленников По итогам сентября самое большое количество вакансий на рынке труда оказалось в строительстве, промышленности, логистике, ритейле и отдельном блоке сферы услуг (туризм, гостиницы, общественное питание), сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.
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