Парадокс: Ряд отраслей загибается — но наибольшая нужда в кадрах там, где работы становится меньше

Набрали на стройки индусов — теперь прорабам требуются переводчики, вот вам и новые вакансии Георгий Смирнов Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Материал комментируют: Никита Масленников По итогам сентября самое большое количество вакансий на рынке труда оказалось в строительстве, промышленности, логистике, ритейле и отдельном блоке сферы услуг (туризм, гостиницы, общественное питание), сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.