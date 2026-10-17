БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 633 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Парадокс: Ряд отраслей загибается — но наибольшая нужда в кадрах там, где работы становится меньше

Парадокс: Ряд отраслей загибается — но наибольшая нужда в кадрах там, где работы становится меньше

Набрали на стройки индусов — теперь прорабам требуются переводчики, вот вам и новые вакансии Георгий Смирнов Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Материал комментируют: Никита Масленников По итогам сентября самое большое количество вакансий на рынке труда оказалось в строительстве, промышленности, логистике, ритейле и отдельном блоке сферы услуг (туризм, гостиницы, общественное питание), сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым