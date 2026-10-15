Балтийское море в очередной раз оказалось в центре всеобщего внимания: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью британской газете заявил, что НАТО может «за несколько часов» перекрыть выход в Балтийское море, обрезав тем самым линию снабжения Калининградского эксклава и заблокировав экспортные маршруты российской нефти.