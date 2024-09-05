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SPLETNIK

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"Можете быть квадроберами, анимешниками и кем угодно, главное — не нарушайте законы РФ". Ксения Собчак в маске кошечки высказалась о скандале вокруг Mia Boyka

"Можете быть квадроберами, анимешниками и кем угодно, главное — не нарушайте законы РФ". Ксения Собчак в маске кошечки высказалась о скандале вокруг Mia Boyka

Ксения Собчак прокомментировала в соцсетях скандал вокруг девочки-квадробера, которую прямо на сцене отчитала певица Mya Boyka.

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Комментарии
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МГ
Маша Глага
Да это лошадь от природы промолчала бы. Эти дети проблема .
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15 час.
F I
дурдомкрепчает
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13 час.

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