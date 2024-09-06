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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гавриков о том, что в НХЛ мало топ-защитников из России: «Это факт. У других сборных всегда есть выбор, а у нас его нет. Все начинается с подготовки»

– В НХЛ вообще не так много российских защитников топ-уровня. Чем это можно объяснить? – Это факт, тут надо посмотреть в корень проблемы.

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