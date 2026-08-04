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Носкова о победе на «Уимблдоне» в 21 год: «Это не конец света. Моя карьера только начинается»

Седьмая ракетка мира Линда Носкова рассказала, как перестроилась после победы на «Уимблдоне».  – Когда вы были ребенком, на каких теннисистов равнялись? Кого особенно любили смотреть на «Уимблдоне» и мечтали однажды стать похожей? – Особенно на «Уимблдоне» я всегда следила за Петрой Квитовой .

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