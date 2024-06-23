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Губернатор Тамаки: жители Окинавы испытывают беспокойство из-за баз США

Губернатор Тамаки: жители Окинавы испытывают беспокойство из-за баз США

Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки выразил обеспокоенность жителей самой южной японской префектуры из-за присутствия военных баз США, инцидентов с американскими военнослужащими и быстрой дислокации японских сил самообороны.

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