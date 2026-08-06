Как при Андропове: Сезон «посадок» — предвестник большой кадровой чистки?

Алексей Горшков

Коррупция всегда была, есть и будет - она, как и прочие виды преступности, НЕИСТРЕБИМА - как неистребим любой порок в человеческом существе! Другое дело её УРОВЕНЬ - она, конечно, вечна, но это не значит, что с ней бороться бесполезно - надо просто её СДЕРЖИВАТЬ, не допускать её БЕСПРЕДЕЛА !!! А если честно признать - в "латентном" виде она у нас ОГРОМНА - и УЖЕ МЕШАЕТ САМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ !!! Вон в МО чуть "копнули" - ТАКОЕ вылезло, или в Курской области: не прорвались бы туда НЕОЖИДАННО быстро "щеневмерлы" - не выплыл бы ЖУТЧАЙШИЙ бардак - дальше по нарастающей: прислали туда Хинштейна - и тот там уже ТАКОГО НАВЫЯВЛЯЛ... А ведь он ТОЛЬКО НАЧАЛ !!! А другие наши, хотя бы и ТЫЛОВЫЕ области? Там просто ПОВОДА "копать" НЕ БЫЛО !!! А в последнее время мы видим прямо какое-то "контрнаступление" коррупционеров! КУЧНО ПОШЛО !!! Нечистых на руку судей, зарвавшихся госслужащих, проворовавшихся высших вояк, и т.д., "за жопу взяли" - так подобные им не просто не утихают, а как-то ДЕМОНСТРАТИВНО "чудачат"! Надеются переломить ситуацию - вернуть "семибанкирщину", где они "пануют" и от государства не зависят? Вспоминаю свои студенческие годы (1987-1992-й) - я тогда входил в состав организации "Снежный десант", ходил в походы по местам боёв Великой Отечественной войны, расспрашивал очевидцев тех событий. Поскольку время было самое перестроечное - официоз вокруг сталинских репрессий крутился, естественно нам интересно было получить информацию об этом "из первых уст". Опрошенные разное говорили, но в основном: "Меня и моих родственников репрессии не коснулись. Слышал я, что какого-то начальника арестовали - ТУДА ЕМУ И ДОРОГА - ПРОВОРОВАЛСЯ" ! Что характерно - те, кто в те годы громче всех Сталина ругал (как раз - "певцы "семибанкирщины") - сейчас убежали за границу, и оттуда хают уже не только его и СССР, но ВСЕ "ипостаси" российского государства - будь то даже Великое Московское княжество! Уверен - и потомки какого-нибудь Тимура Иванова будут верещать о "незаконных репрессиях", не исключаю, что подобно сыну "ни за что осужденного" (а на самом деле ОЧЕНЬ ДАЖЕ "ЗА ЧТО" - примерно ЗА ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО И ИВАНОВ) - Булату Окуджаве - будут под гитару гнусавить о "кровавом режиме"! Так что не стоит это явление недооценивать - оно опасное и АНТИГОСУДАРСТВЕННОЕ !!!