Медвежий угол
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Медвежий угол

39 008 подписчиков

Как при Андропове: Сезон «посадок» — предвестник большой кадровой чистки?

Как при Андропове: Сезон «посадок» — предвестник большой кадровой чистки?

Как при Андропове: Сезон «посадок» — предвестник большой кадровой чистки? Почти полвека назад подобные события уже были.

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Комментарии
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Rasim Enikeev
Владислав Владислав
Отлично! Еще бы Миллера, главу Газпрома, тряхнуть ... Уже два года оказывает КУКИШ бюджету вместо дивидендов!
И + к нему &quot;трахнуть&quot; и  Грефа! Засиделся на Сбере
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1 м.
Алексей Леонтьев
Я ПОМНЮ СТОЛИЧНАЯ СТАЛА СТОИТЬ 5.30 И ОТПУСК У НАС СТАЛ НЕ 2 РАЗА ПО24  ПО 27 ДНЕЙ
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1 м.
Алексей Горшков
Коррупция всегда была, есть и будет - она, как и прочие виды преступности, НЕИСТРЕБИМА - как неистребим любой порок в человеческом существе! Другое дело её УРОВЕНЬ - она, конечно, вечна, но это не значит, что с ней бороться бесполезно - надо просто её СДЕРЖИВАТЬ, не допускать её БЕСПРЕДЕЛА !!! А если честно признать - в &quot;латентном&quot; виде она у нас ОГРОМНА - и УЖЕ МЕШАЕТ САМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ !!! Вон в МО чуть &quot;копнули&quot; - ТАКОЕ вылезло, или в Курской области: не прорвались бы туда НЕОЖИДАННО быстро &quot;щеневмерлы&quot; - не выплыл бы ЖУТЧАЙШИЙ бардак - дальше по нарастающей: прислали туда Хинштейна - и тот там уже ТАКОГО НАВЫЯВЛЯЛ... А ведь он ТОЛЬКО НАЧАЛ !!! А другие наши, хотя бы и ТЫЛОВЫЕ области? Там просто ПОВОДА &quot;копать&quot; НЕ БЫЛО !!! А в последнее время мы видим прямо какое-то &quot;контрнаступление&quot; коррупционеров! КУЧНО ПОШЛО !!! Нечистых на руку судей, зарвавшихся госслужащих, проворовавшихся высших вояк, и т.д., &quot;за жопу взяли&quot; - так подобные им не просто не утихают, а как-то ДЕМОНСТРАТИВНО &quot;чудачат&quot;! Надеются переломить ситуацию - вернуть &quot;семибанкирщину&quot;, где они &quot;пануют&quot; и от государства не зависят? Вспоминаю свои студенческие годы (1987-1992-й) - я тогда входил в состав организации &quot;Снежный десант&quot;, ходил в походы по местам боёв Великой Отечественной войны, расспрашивал очевидцев тех событий. Поскольку время было самое перестроечное - официоз вокруг сталинских репрессий крутился, естественно нам интересно было получить информацию об этом &quot;из первых уст&quot;. Опрошенные разное говорили, но в основном: &quot;Меня и моих родственников репрессии не коснулись. Слышал я, что какого-то начальника арестовали - ТУДА ЕМУ И ДОРОГА - ПРОВОРОВАЛСЯ&quot; ! Что характерно - те, кто в те годы громче всех Сталина ругал (как раз - &quot;певцы &quot;семибанкирщины&quot;) - сейчас убежали за границу, и оттуда хают уже не только его и СССР, но ВСЕ &quot;ипостаси&quot; российского государства - будь то даже Великое Московское княжество! Уверен - и потомки какого-нибудь Тимура Иванова будут верещать о &quot;незаконных репрессиях&quot;, не исключаю, что подобно сыну &quot;ни за что осужденного&quot; (а на самом деле ОЧЕНЬ ДАЖЕ &quot;ЗА ЧТО&quot; - примерно ЗА ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО И ИВАНОВ) - Булату Окуджаве - будут под гитару гнусавить о &quot;кровавом режиме&quot;! Так что не стоит это явление недооценивать - оно опасное и АНТИГОСУДАРСТВЕННОЕ !!!
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1 м.