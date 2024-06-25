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Царьград

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Алла Пугачева прокомментировала расставание Преснякова с его девушкой Алиной

Алла Пугачева прокомментировала расставание Преснякова с его девушкой Алиной

Внук Аллы Пугачевой расстался со своей возлюбленной: как отреагировала его звездная бабушка.Некоторое время назад Никита Пресняков встречался с Аидой Калиевой, и этот роман был на виду.

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