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Небензя заявил о нахождении Афганистана на пороге экономического коллапса

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в четверг, 9 сентября, заявил на заседании Совбеза ООН, что из-за сложившейся в Афганистане тяжелой экономической ситуации, страна находится на грани коллапса.

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