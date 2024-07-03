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Депутат Останина предложила выходной для многодетных семей 8 июля

Депутат Останина предложила выходной для многодетных семей 8 июля

Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову с предложением объявить День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России.

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