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Французские власти призвали Тбилиси уважать право граждан на мирный протест

Французские власти призвали Тбилиси уважать право граждан на мирный протест

Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением о ситуации в Грузии. Ведомство заявило о готовности Парижа продолжать поддержку европейских устремлений жителей Грузии и призвало власти этой страны уважать право на мирный протест.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Франция пусть сначала в своей стране наведет порядок с мирными демонстрациями, а потом будет советовать другим странам.
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