Французские власти призвали Тбилиси уважать право граждан на мирный протест

Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением о ситуации в Грузии. Ведомство заявило о готовности Парижа продолжать поддержку европейских устремлений жителей Грузии и призвало власти этой страны уважать право на мирный протест.
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