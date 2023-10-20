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Москвичам рекомендуют начинать менять летние шины на зимние

Москвичам рекомендуют начинать менять летние шины на зимние

Жителям столицы рекомендуется начать менять летние шины на зимние. Об этом заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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