Не можем вас пока порадовать солнечными видами Сочи, впереди 3 пасмурных дня. Но кто знает, может еще изменится погода.
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Не можем вас пока порадовать солнечными видами Сочи, впереди 3 пасмурных дня. Но кто знает, может еще изменится погода.